Politici, sport, onderwijs varen mee in Pride

Tachtig boten varen dit jaar op 3 augustus mee in de feestelijke botenparade van Pride Amsterdam. De line-up is zondag bekendgemaakt in Amsterdam.

Onder de deelnemers zijn verschillende bijzondere boten. Zo staan politici van vijf politieke partijen (VVD, CDA, D66, PvdA en SP) voor het eerst samen op één boot. Het CDA deed nog niet eerder mee. Ook is er een boot met vertegenwoordigers van maar liefst zeventien sportbonden en er vaart een boot mee namens het ministerie van Onderwijs, met Dolly Bellefleur als eregast.

Verder varen er boten mee van onder meer Drag Queens United, COC Nederland, Netflix en Defensie. Ook een Iraanse boot en een voetbalboot voegen zich in de varende optocht.

Pride Amsterdam vraagt jaarlijks aandacht voor de rechten en acceptatie van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen. Het evenement, waarvan de botenparade wordt gezien als hoogtepunt, vindt plaats van zaterdag 27 juli tot en met zondag 4 augustus

Thema van deze editie van Pride is ‘Remember the past, create the future’. Daarmee worden de Stonewall-rellen van vijftig jaar geleden in New York herdacht. Die rellen, waarbij homo’s en travestieten in opstand kwamen tegen de politie na jarenlange treiterijen, vormen een scheidslijn in de geschiedenis van lhbti-rechten.

Tijdens de presentatie in Amsterdam werden ook zeven nieuwe Pride-ambassadeurs bekendgemaakt. Onder hen zijn oud-politievrouw en programmamaker Ellie Lust en voormalig topturner Jeffrey Wammes.