Bij een ongeval aan de Berkmeerdijk in Obdam (Noord-Holland) waarbij een auto in het water is terechtgekomen, zijn volgens de politie zeker vier mensen overleden. Hoe de auto te water is geraakt, is nog onduidelijk.

Duikers van de brandweer zoeken in het water naar eventueel meer slachtoffers en het kenteken van de auto. De identiteit van de slachtoffers is nog onbekend. De politie is bezig met onderzoek naar de toedracht. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur.