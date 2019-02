24.000 euro voor oud-voetballer De Kogel

De inzamelingsactie voor Leon de Kogel, oud-voetballer van FC Utrecht, heeft uiteindelijk bijna 24.000 euro opgeleverd. Bijna negenhonderd mensen doneerden eerder al dik 16.000 euro, terwijl daar maandag nog de opbrengst bijkwam van de recette (7.668 euro) van de wedstrijd Jong FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. De Kogel raakte in juni vorig jaar zwaargewond door een verkeersongeval op Malta. Een taxichauffeur reed hem daar aan.

,,Dit is schitterend, echt prachtig”, reageerde initiatiefnemer Carolien van Meel na afloop van de wedstrijd in de Galgenwaard. Volgens haar is het geld zeer welkom omdat De Kogel te maken heeft met medische kosten.

De Kogel speelde tussen 2010 en 2015 bij FC Utrecht, daarna voetbalde hij voor VVV Venlo, Almere City en Go Ahead Eagles. Op het moment van zijn ongeluk speelde hij bij de Spaanse club UE Cornellà.

De voetballer liet eerder al weten dat hij nauwelijks kan rondkomen omdat zijn Spaanse werkgever geen salaris meer betaalde en de verzekeringsmaatschappij van de taxichauffeur uit Malta niets van zich liet horen.