In Oss is maandagochtend een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de Anna Bijnsstraat in die plaats.

Een traumahelikopter was opgeroepen, maar werd geannuleerd omdat het slachtoffer al aan zijn verwondingen was overleden. De politie zegt een idee te hebben wie het slachtoffer is, maar kon zijn identiteit nog niet bevestigen.

De politie is op zoek naar de dader of daders en heeft de straat afgezet voor onderzoek.