Rotterdam breidt handhaving uit tegen overlast

In de strijd tegen overlast op straat breidt de gemeente Rotterdam het aantal handhavers met opsporingsbevoegdheid uit. Het aantal bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) dat bekeuringen mag uitschrijven voor overtredingen wordt verhoogd van 40 naar 120.

Zij mogen verbaliseren voor alcoholgebruik of het in bezit hebben van alcohol op straat of het overlastgevend rondhangen op straat. Daardoor kan in samenwerking met de politie de overlast in stadswijken beter worden bestreden, verwacht Rotterdam.

Wethouder Bert Wijbenga (VVD, o.a. handhaving en buitenruimte) spreekt van ,,meer daadkracht op straat”, die wordt doorgevoerd in samenspraak met politie en Openbaar Ministerie. ,,Ik ben ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan meer leefbaarheid in de stad.”

De 80 extra boa’s met opsporingsbevoegdheid worden op dit moment opgeleid en zijn uiterlijk in mei volledig inzetbaar.