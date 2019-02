Slachtoffers chroom-6 spreken in raad Tilburg

De Tilburgse gemeenteraad bespreekt maandagavond voor het eerst het voorstel om schadevergoeding uit te keren aan in totaal achthonderd mensen die tussen 2004 en 2012 op een NS-werkplaats in de stad zijn blootgesteld aan chroom-6. Voorafgaand zullen diverse betrokkenen de gemeenteraad in het stadion van voetbalclub Willem II toespreken.

Tilburgse werklozen werden tussen 2004 en 2012 verplicht aan het werk gezet in de werkplaats van de NS. Ze moesten daar oude treinstellen schuren. Het kankerverwekkende chroom-6 kwam vrij uit de oude verflagen. Een onderzoekscommissie concludeerde vorige maand dat de NS de gemeente niet informeerde over de gevaren. De gemeente zorgde niet voor maatregelen.

Tilburg en de NS willen 7000 euro uitkeren aan iedereen die is blootgesteld. Betrokkenen die ziek zijn geworden kunnen rekenen op een extra vergoeding.

Een groep van ten minste tachtig slachtoffers vindt het aanbod veel te mager. Vanwege grove nalatigheid eisen ze een bedrag van ten minste 20.000 euro per persoon.

In een extra vergadering op 18 februari neemt de Tilburgse gemeenteraad een besluit.