Twee Edisons voor Nielson

Nielson heeft maandagavond twee Edison Pop-prijzen in de wacht gesleept. De zanger kreeg er eentje in de categorie Nederlandstalig voor zijn album Diamant en een in de categorie Song voor het liedje IJskoud. Ilse DeLange ging naar huis met de oeuvreprijs, omdat ze volgens de jury in de afgelopen twintig jaar een “ijzersterk en samenhangend oeuvre heeft opgebouwd dat in de Nederlandse popgeschiedenis op bijzondere hoogte staat”.

De uitreiking van de oudste muziekprijs van ons land was in de Gashouder in Amsterdam. Andere winnaars waren Douwe Bob, die een Edison in de wacht sleepte in de categorie Pop en DeWolff die een prijs kreeg voor beste rockact. Zangeres Davina Michelle won de Edison voor beste nieuwkomer van 2018 en Wende Snijders werd beloond voor beste album met Mens.

Verder streek Frenna met de eer in de categorie Hiphop en riep de jury San Holo uit tot winnaar in de categorie Dance. MY BABY eindigde op de eerste plek bij Alternative en André Hazes kreeg een Edison voor zijn album in de categorie Hollands. Zwart Licht, ft. Ray Fuego en regisseur Daniël Adjei maakten volgens de jury de beste videoclip.

De Edison wordt al sinds 1960 uitgereikt in het klassieke, jazz en popgenre.