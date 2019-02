Advocaten publiceren Holleedertape De Vries

De advocaten van de tot levenslang veroordeelde Dino Soerel hebben dinsdag een transcriptie van het opgenomen telefoongesprek tussen journalist Peter R. de Vries en Willem Holleeder integraal gepubliceerd. Zij doen dat in een bijlage bij een ‘statement’, waarin zij De Vries verwijten dat hij ,,willens en wetens” de werkelijkheid geweld aandoet en ,,op uiterst bedenkelijke wijze” journalistiek bedrijft. RTL Boulevard en De Vries wijden dinsdag een uitzending aan de veelbesproken tape.

Volgens de advocaten Bénédicte Ficq en Nico Meijering wordt door de journalist ten onrechte ,,geplugd” dat Holleeder ,,authentiek” gesproken zou hebben. In het in 2011 opgenomen gesprek spreekt Holleeder over zijn samenwerking met Soerel en de in 2011 geliquideerde crimineel Stanley Hillis. Volgens Soerels advocaten is er geen bewijs voor die samenwerking en zijn Holleeders uitlatingen daarover schadelijk voor Soerel.

Soerel is onlangs gehoord over de geluidsopname. Hij heeft toen ,,spreekwoordelijk gehakt gemaakt van de daarop te horen leugens van Holleeder”, aldus de advocaten. Soerel is in het liquidatieproces Passage veroordeeld voor betrokkenheid bij liquidaties.

Een van de zwaartepunten in de ‘Holleedertape’ van De Vries is de vermeende bedreiging van Ficq aan het adres van Holleeder: zij zou hebben geëist dat Holleeder in Passage een voor Soerel gunstige verklaring zou afleggen. Ficq heeft dit verhaal eerder al als ,,onzin” afgedaan.

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten doet onderzoek naar deze kwestie. Tegelijkertijd onderzoekt hij het oneigenlijk gebruik van de zogeheten geheimhouderstelefoon van Franken – De Vries voerde zijn telefoongesprek met Holleeder met dat toestel, zodat het niet kon worden afgeluisterd. De deken heeft de betrokken advocaten gevraagd zich te onthouden van commentaar over deze kwesties. In hun verklaring stellen Soerels advocaten dat zij deze ,,in het belang van onze cliënt” hebben opgesteld.

Donderdag begint het Openbaar Ministerie aan het requisitoir in de strafzaak tegen Holleeder. Op 1 maart zal dit uitmonden in een strafeis.