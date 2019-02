Cardioloog Janneke Wittekoek wint de Vrouw in de Media Award 2018

Janneke Wittekoek, cardioloog en directeur van Het Heartlife Team, is met haar media-optredens over man-vrouw verschillen bij hart- en vaatziekten de winnaar van de tiende landelijke Vrouw in de Media Award 2018. Zij kreeg de award gisteravond in Instituut Beeld en Geluid in Hilversum uit handen van minister Ingrid van Engelshoven. NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman overhandigde de aanmoedigingsprijs You Go Girl Award 2018 aan Saoëdi-Arabië-expert, Annemarie van Geel.

De Vrouw in de Media Awards zijn een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de awards willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Ruim 25.000 mensen brachten een stem uit. De landelijke awards werden in Instituut Beeld en Geluid in Hilversum uitgereikt tijdens een feestelijk event ter gelegenheid van tien jaar Vrouw in de Media Awards.

Vrouwenhart

Janneke Wittekoek was één van de tien genomineerde vrouwelijke deskundigen voor de landelijke award die zich in 2018 in de media heeft geprofileerd. Na sluiting van de stembus, eind januari, ontving zij samen met tennisster Kiki Bertens en terreurexpert Beatrice de Graaf de meeste stemmen. De jury koos unaniem voor Wittekoek omdat zij in haar vele optredens voor radio en tv, kranten en andere media op heldere wijze aandacht blijft vragen voor het vrouwenhart. Problemen rond hart- en vaatziekten uiten zich bij mannen en vrouwen verschillend. Ondanks een toenemende kennis hierover worden nog veel vrouwen niet goed gediagnosticeerd, met alle gevolgen van dien. Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen.

Motivatie stemmers

Volgens de stemmers heeft ze met haar mediaoptredens het vrouwenhart op de kaart gezet en gaat ze daar onvermoeibaar mee door. ‘Baanbrekend werk voor vrouwen zet ze zeer succesvol neer bij het grote publiek. Ze zorgt ervoor dat de specifieke aandacht voor het vrouwenhart via de media de aandacht blijft krijgen die het verdient, waardoor vrouwen erop attent worden gemaakt, dat zij op andere signalen moeten letten dan altijd werd aangenomen. Ze werkt vanuit haar hart en heeft de moed op te staan tegen de gevestigde (mannelijke) orde die niet wil weten dat een vrouwenhart anders reageert dan een mannenhart. Zij maakt en ziet het verschil!’, aldus de motivatie van de stemmers.

Winnaar aanmoedigingsprijs You Go Girl

De You Go Girl is een aanmoedigingsprijs voor vrouwelijke rolmodellen die afgelopen jaar zichtbaar in de media zijn geweest. Annemarie van Geel, was één van de zes genomineerde vrouwelijke experts. Na sluiting van de stembus, eind januari, had zij samen met Kim van Bekkum, voorzitter van Stichting Steun 22q11 (een vrijwel onbekend syndroom waar 1 op de 2000 kinderen mee geboren wordt) en de Roermondse wethouder Marianne Smitsmans de meeste stemmen. De jury koos unaniem voor Van Geel omdat zij in 2018 de landelijke media wist te bereiken met haar expertise over Saoedi-Arabië, waar na dertig jaar strijd Saoedische vrouwen eindelijk mogen autorijden. Veel media-aandacht kreeg ook haar proefschrift over gender segregatie in Saoedi-Arabië en Koeweit. De Volkskrant: ’Niemand in Nederland die zoveel weet over de maatschappelijke positie van de vrouw in Saoedi-Arabië als Annemarie van Geel’. Van Geel is regelmatig in Saoedi-Arabië en de rest van het Midden-Oosten te vinden.

In moeilijke regio’s werken

De stemmers hebben veel bewondering voor het werk dat zij doet en de bekendheid die zij geeft aan de problemen waar vrouwen in het Midden-Oosten dagelijks mee te maken hebben. ‘In moeilijke regio’s werken aan de positie van vrouwen vraagt doorzettingsvermogen en moed. Ze komt met lef en veel kennis op voor hun stem. Ze geeft ons hier in het westen een positieve kijk over vrouwenparticipatie in islamitische landen. Ze kan heel goed ingewikkelde zaken over brengen in gewone woorden. Deskundig, moedig, een onafhankelijk kritische denker’.

Aandeel experts m/v aan tafel in talkshows en andere media

De initiatiefnemers Janneke van Heugten van Mediaplatform Vaker in de Media en Marga Miltenburg van Sprekersbureau ZijSpreekt zetten zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwelijke deskundigen in de media. Van alle mensen aanwezig in het nieuws (experts, slachtoffers, ooggetuigen, ouders e.d.) is 19,5 procent vrouw. Ook in de Nederlandse dagbladen is 12 procent van de genoemde experts vrouw. Het percentage vrouwelijke deskundigen in de Nederlandse nieuwsmedia is al jaren hetzelfde en staat al twintig jaar stil (bron: GMMP*).