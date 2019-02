Eis: 16 jaar cel voor dodelijke roof bejaarde

Tegen een Haags stel zijn celstraffen van zestien jaar geëist wegens de uiterst gewelddadige en dodelijke roofoverval op een hoogbejaarde vrouw in 2017. De officier van justitie had dinsdag ruim drie uur nodig om alle bewijzen tegen de stellig ontkennende 44-jarige Paul O. en de 35-jarige Najma Z. voor de rechtbank in Den Haag te presenteren. Een woningoverval op een gehandicapt stel een jaar eerder vond de aanklaagster echter niet overtuigend bewezen, waarvoor ze vrijspraak vroeg.

De aanklaagster verhaalde van de verbazing bij de politie toen het eerste spoor na de moord leidde naar een ogenschijnlijk normaal stel met een kind van 4 jaar in Ypenburg. Beiden hebben bij de ABN gewerkt, O. als filiaaldirecteur, maar ze zaten sinds 2013 zonder werk. Ze hadden geldproblemen. Van het buitgemaakte geld zouden ze op vakantie zijn gegaan.

De 85-jarige weduwe Ans van der Meer-Breur had nog een actief leven en werd eind juni 2017 in haar flatwoning in Loosduinen dood gevonden door vriendinnen. Ze lag in de slaapkamer, onder kleding en een kruk, met haar polsen vastgebonden aan de verwarmingsbuizen. Haar borstbeen, borstwervel, negen ribben en neus waren gebroken. In haar afgeplakte mond zat een kledingstuk. De aanklaagster sprak van een huiveringwekkende dood.

Er waren sieraden, horloges, gouden tientjes en bankpasjes buitgemaakt. Mogelijk wisten de verdachten via hun oude werk dat de vrouw goed bij kas zat, opperde de officier.

De politie kwam de twee op het spoor door een helm die was te zien op beelden van het pinnen met de gestolen bankpassen. De helm was gekocht bij de Gamma. Op beelden daar is Z. te zien én de auto van het stel. In de dagen erna zijn de twee gevolgd.

Z. is lachend op beelden te zien als zij sieraden verkoopt aan juweliers in Rotterdam en Beverwijk. In de flat is ook een klein DNA-spoor van O. gevonden. Daarnaast vormen volgens het Openbaar Ministerie (OM) gegevens van hun telefoons en auto een duidelijk spoor naar het misdrijf.

Volgens de verdachten had iemand anders hun auto gebruikt en kochten zij van iemand de sieraden. Ze wilden niet zeggen wie. De officier van justitie sprak van potsierlijke en bizarre verklaringen.

Uitspraak is op 5 maart.