Emotionele getuigenis weduwen tegen Shell

Twee Nigeriaanse echtgenotes van mannen die in 1995 door het toenmalige militaire regime zijn opgehangen, hebben voor de rechtbank in Den Haag een emotionele getuigenis afgelegd over de rol van Shell bij de dood van hun mannen. Esther Kiobel en Victoria Bera vertelden hoe hun echtgenoten veel geld aangeboden kregen om tegen anderen te getuigen, en hoe ze dat hadden geweigerd. De zogeheten Ogoni Negen werden geëxecuteerd na een schijnproces.

,,Mijn man had een goed hart. Nu ben ik een armoedige weduwe die alles kwijt is. De misstanden die mijn familie en ik doormaakten waren een afschuwelijke ervaring die ons tot de dag van vandaag heeft getraumatiseerd”, zei de inmiddels Amerikaanse Kiobel.

Bera, die nu in Canada woont, erkende dat haar man had deelgenomen aan een gewelddadige demonstratie tegen Shell. ,,We wilden een eerlijk aandeel in de winst, maar we kregen niks, nog geen licht of water. Shell en Nigeria namen de olie en wij kregen niets”, zei Bera bitter.

De Ogoni Negen, leiders van de Ogoni-bevolking in de Nigerdelta, waren volgens de vrouwen onschuldig. ,,We hebben gerechtigheid nodig, het gaat niet om het geld”, zei Kiobel. ,,Ik vecht al 22 jaar voor gerechtigheid voor mijn vermoorde man, zodat hij kan worden vrijgesproken van een misdrijf dat hij nooit heeft begaan.”

De mannen werden veroordeeld omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de dood van andere Ogoni-leiders.

Twee andere weduwen die Shell in het kort geding hebben aangeklaagd, waren niet aanwezig. Zij hebben geen visum gekregen.