Nijmegen in beroep tegen terugkeer Danny M.

De gemeente Nijmegen wil niet dat Danny M. en zijn gezin terugkeren in de stad. Burgemeester Hubert Bruls zette de man en zijn gezin vorig jaar augustus met een noodbevel de stad uit, omdat hij de veiligheid van het gezin, maar ook die van de buurt niet meer kon garanderen.

De rechter bepaalde vrijdag dat Bruls weliswaar terecht een noodbevel gebruikte, maar dat dat niet voor onbepaalde tijd kan gelden en niet voor de hele stad. M. mag sinds afgelopen weekeinde weer in Nijmegen komen. Tot 4 april mag hij niet in de Hegdambroek waar hij woont verschijnen, maar daarna wel. De gemeente tekent beroep aan tegen de beslissing, aldus een woordvoerder dinsdag.

M. staat bekend als ,,de telefoonleverancier van de onderwereld”. Sinds justitie zijn bedrijf Ennetcom in 2016 ontmantelde zijn tal van cryptotelefoons gekraakt. Dat heeft tot strafzaken tegen topcriminelen geleid. Om die reden zou M. een liquidatiedoelwit zijn. Er is bij zijn Nijmeegse woning geschoten en er explodeerden auto’s. Kort voor hij de stad werd uitgezet, werden bij zijn huis mannen betrapt in een gestolen auto, die van plan zouden zijn geweest met automatische wapens een aanslag te plegen.

De gemeente heeft de bezorgde buurtbewoners op de hoogte gesteld van de recente ontwikkelingen. De politie is extra alert en behandelt telefoontjes over verdachte situaties in de wijk met extra aandacht, zegt de woordvoerder. Het is niet bekend of Danny M. zich weer in de stad heeft vertoond.

Justitie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nijmegenaar. Hij wordt onder meer verdacht van witwassen.