Rutte: de tijd dringt voor Brexit

Premier Mark Rutte zegt dat ,,de tijd dringt”, rond de Brexit. Hij sprak dinsdag met de Britse premier Theresa May. ,,De tijd dringt. Londen is nu aan zet”, twitterde Rutte na het gesprek. ,,Het belang van een gezamenlijk akkoord is duidelijk. Ik juich overleg in Brussel toe.”

Deze dagen voeren brexitonderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk gesprekken met elkaar op zoek naar een uitweg uit de impasse rond het Britse vertrek uit de EU per 30 maart. Met die gesprekken proberen beide partijen te voorkomen dat de breuk tussen Londen en de EU chaotisch, zonder afspraken, verloopt.

Het Britse Lagerhuis wil dat het terugtrekkingsverdrag wordt opengebroken vanwege de zogenoemde backstop, een regeling die moet garanderen dat er geen harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland komt na de brexit.