‘Shell werkte mee aan veroordeling Nigerianen’

Shell werkte in de jaren negentig actief mee aan de veroordeling van de zogeheten Ogoni Negen, leiders van het Ogoni-volk in de Nigerdelta die in 1995 na een showproces werden opgehangen. Tot de negen mannen behoorde onder anderen de dissident Ken Saro-Wiwa. Dat stellen de advocaten van de vier weduwen die Shell hebben gedaagd voor de rechtbank in Den Haag.

Een senior advocaat van Shell schaarde zich als partij in de zaak aan de kant van de aanklager, die de negen mannen beschuldigde van betrokkenheid bij de dood van vier traditionele Ogoni-leiders. ,,Shell koos dus partij voor het militaire regime en heeft lang haar best gedaan dit te verbloemen”, stelde een van de advocaten van de weduwen. ,,De advocaat was aanwezig bij elke zitting van de zaak en hield Shell van elk deel van proces op de hoogte.”

De multinational vroeg volgens de raadslieden voor het schijnproces al consequent om ingrijpen tegen de opstandige Ogoni-bevolking. Die protesteerde tegen de oliewinning van Shell in de Nigerdelta, waarvan de lokale bevolking uitsluitend de lasten ondervond. Door vervuiling van het viswater verloor de bevolking zijn belangrijkste bron van inkomsten.

,,Shell bleef hameren op de grote economische gevolgen van de onlusten”, aldus de advocaten van de weduwen. Zo zou het bedrijf het leger hebben gewezen op het verlies van bijna 9 miljoen vaten olie door de protesten. Ook zouden er hechte banden zijn geweest tussen Shell en de geheime dienst van het militaire regime, waarbij Shell zou hebben betaald voor informatie en ook zelf een informatienetwerk had.

Het regime ondernam ,,een maandenlange strafexpeditie waarbij op grote schaal werd gemoord, verkracht en geplunderd” tegen de Ogoni-bevolking. ,,De verzoeken van Shell om ingrijpen resulteerden in arrestaties, doden en gewonden, maar dat weerhield Shell er niet van te blijven vragen om ingrijpen.”

De advocaten van Shell komen later op de dag aan het woord.