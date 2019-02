Vissers in Den Haag voor behoud pulsvisserij

Vissers uit onder meer Urk, Katwijk, Stellendam en Arnemuiden reizen dinsdag met bussen naar Den Haag om te pleiten voor het behoud van de pulsvisserij. De vissers willen dinsdagmiddag onder meer aanschuiven bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer, aldus Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond.

De Nederlandse vissersbond stuurde eind vorige week een brief naar premier Rutte. Daarin vroeg de bond of hij zich nog één keer kan inzetten voor de vissers.

Pulsvissen is een methode waarbij vissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net in worden gedreven. Onderhandelaars van het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie zitten woensdag in Straatsburg om tafel om te praten over het mogelijk verbieden van die methode. Volgens de Nederlandse Vissersbond wijst alles erop dat de uitkomst ,,desastreus” zal zijn. De organisatie wijst erop dat pulsvisserij zorgt voor veel minder brandstofverbruik en bijvangst