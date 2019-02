Aangifte lekken sollicitatie Emile Roemer

De provincie Gelderland gaat aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke informatie over de sollicitatieprocedure voor de nieuwe Gelderse commissaris van de Koning. Dat bevestigt de woordvoerder van de Gelderse Provinciale Staten na berichtgeving door Omroep Gelderland. De Gelderlander onthulde eerder dat oud-fractieleider van de SP Emile Roemer in de race was. Hij legde het uiteindelijk af tegen de Apeldoornse burgemeester John Berends.

De provincie besloot eerder te onderzoeken of een lid van Provinciale Staten de vertrouwelijke informatie had gelekt. Lekken uit een vertrouwenscommissie is strafbaar.

Uit het feitenonderzoek blijkt volgens de provincie dat er geen aanwijzingen zijn dat iemand zich heeft versproken. Verder is er geen ander bewijsmateriaal naar voren gekomen. Omdat het onderzoek ook geen compleet beeld geeft, is besloten aangifte te doen, aldus de woordvoerder. De fractievoorzitters van de SP en PVV hadden overigens laten weten dat hun fractie niet mee zou doen aan het onderzoek.