Kwart leerlingen school Goes ziek thuis

Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is officieel sprake van een epidemie. Huisartsen zien vooral veel baby’s en peuters met griepachtige verschijnselen. Er is nu voor de negende achtereenvolgende week sprake van een griepepidemie. Gemiddeld duurt zo’n epidemie ook ongeveer negen weken. Vorig jaar duurde de griepgolf twee keer zo lang als normaal.

Landelijk is het aantal grieppatiƫnten ook weer fors toegenomen, na een paar weken van daling. Volgens gezondheidsinstituut Nivel gingen vorige week 96 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. De week daarvoor waren het er maar 59. Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg baseert zich op cijfers van veertig huisartsenpraktijken verspreid over het land.

Dertien docenten zaten woensdag ziek thuis. Het lukt niet om ze allemaal te vervangen en daarom heeft de Zeeuwse middelbare school noodgedwongen de lesroosters ingekort. Onder de leerlingen steeg het aantal ziekmeldingen vorige week donderdag ineens flink. De piek was dinsdag met zo’n vierhonderd ziekmeldingen, bevestigt de school berichtgeving van Omroep Zeeland. Rector Biesterbosch zegt overigens dat ze niet van alle leerlingen weet wat ze precies mankeren.

De griepepidemie heeft uitzonderlijk huisgehouden op het Goese Lyceum: een kwart van de zestienhonderd leerlingen van de locatie Oranjeweg heeft zich ziek gemeld. ,,Dit hebben we niet eerder meegemaakt”, zegt rector Carin Biesterbosch. ,,We zien nu ook redelijk wat collega’s omvallen”, voegt ze eraan toe.

