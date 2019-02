Anderhalf jaar cel voor blote blokfluitspeler

De 41-jarige Pool die in september een woning in Den Haag binnendrong en de twee bewoonsters mishandelde, moet anderhalf jaar de cel in. Andrzej L. richtte midden in de nacht een ravage aan in de flat en ging uiteindelijk poedelnaakt op het balkon blokfluit spelen.

De moeder en dochter die in het appartement woonden, raakte lichtgewond. De moeder werd gewekt toen L. de deur opentrapte, naar eigen zeggen onder invloed van amfetamine. Hij stormde de slaapkamers van de vrouw en het meisje binnen en begon een gevecht. Daarbij zwaaide hij onder meer met een honkbalknuppel. L. ging zo tekeer in de portiekwoning dat die nog altijd niet bewoonbaar is. De twee vrouwen zijn verhuisd.