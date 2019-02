Bijleveld: geen nieuwe kernwapens in Europa

Minister Ank Bijleveld (Defensie) wil niet dat er nieuwe nucleaire raketten op Europees grondgebied worden geplaatst nu de VS en Rusland het INF-akkoord hebben opgezegd. Dat verdrag verbiedt dergelijke wapens voor de middellange afstand. ,,En ik ben ook tegen een wapenwedloop. Dat is klip en klaar’’, zei de minister voor aanvang van overleg van de NAVO-defensieministers in Brussel.

Volgens de NAVO plaatst Rusland steeds meer van dergelijke SSC-8-raketten. ,,We moeten laten zien dat we ons grondgebied kunnen verdedigen en op aanvallen voorbereid zijn’’, aldus Bijleveld. Zij wijst erop dat het kabinet ervoor heeft gekozen extra F-35’s aan te kopen. ,En die zijn ook van belang voor een geloofwaardige afschrikking.’’ Het is volgens haar altijd de bedoeling geweest dat deze Joint Strike Fighters nucleaire wapens kunnen dragen.

,,Maar de dialoog over het akkoord dat nu niet meer bestaat staat centraal”, benadrukte Bijleveld. Zij is het eens met NAVO-topman Jens Stoltenberg dat er een diplomatieke dialoog moet komen. ,,We zullen inzetten op ontwapening in brede zin. We zijn het eens dat we eensgezind moeten optreden, en dat zal ook mijn oproep zijn.”

Stoltenberg wilde niet speculeren over reactie van de NAVO, maar zei wel dat die ,,afgemeten en defensief” zal zijn. ,,En we hebben geen intentie om nieuwe nucleaire raketten in Europa te plaatsen.”