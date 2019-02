College onder vuur in spionageaffaire

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht is nog niet van de kritische gemeenteraad af in de zogenoemde spionageaffaire. De raad kraakte dinsdagavond een groot aantal harde noten maar hakte nog geen knoop door over de toekomst van de betrokken wethouders. In de affaire bespioneerde een extern recherchebureau de mailboxen van 41 ambtenaren, en verhoorde lastige ambtenaren in opdracht van de gemeentesecretaris.

Woensdag gaat de discussie in de gemeenteraad verder. Aanleiding waren uitgelekte notulen van een bestuursvergadering van een beoogd gezamenlijk dienstencentrum van drie gemeenten, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. in die notulen stond dat onderzocht moest worden of ambtenaren die de fusieplannen frustreerden, konden worden ontslagen. De notulen lekten uit. Dat uitlekken leidde vervolgens tot een onderzoek naar het ,,lek”. De gemeentesecretaris gaf hiertoe opdracht.

De affaire leidde tot grote verontwaardiging bij de oppositie in de gemeenteraad. De oppositie vindt het onacceptabel dat kritische ambtenaren met ontslag bedreigd worden, ze ,,als criminelen” verhoord worden en mailboxen worden uitgelezen.