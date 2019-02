Curaçao spil bij hulp aan Venezuela

Curaçao wordt spil in de hulp aan de noodlijdende bevolking van buurland Venezuela. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, die door Nederland is erkend als interim-president, en de Verenigde Staten hadden daarom gevraagd en Nederland en Curaçao stemmen daarmee in.

Curaçao ligt enkele tientallen kilometers voor de Venezolaanse kust. Dat maakt het eiland heel geschikt om te dienen als een van de steunpunten voor een hulpoperatie, constateerden de VS. Zij treffen voorbereidingen voor hulp aan Venezuela vanuit buurlanden Colombia en Brazilië. Curaçao liet al doorschemeren wel dienst te willen doen als knooppunt voor die operatie.

Venezuela verkeert in een diepe politieke en economische crisis en ,,glijdt steeds verder af”, schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Hij ,,maakt zich ernstige zorgen”. Miljoenen mensen zijn het land ontvlucht, van wie minstens 15.000 naar Curaçao. Maar president Nicolás Maduro, die op voet van oorlog verkeert met het Westen en de Verenigde Staten in het bijzonder, staat vooralsnog nauwelijks hulp uit het buitenland toe.