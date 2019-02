Directeur Axel Rüger gaat weg bij het Van Gogh Museum in Amsterdam. Rüger maakte woensdag bekend dat hij op 1 juni begint als Secretary and CEO bij de Royal Academy of Arts in Londen.

Rüger was dertien jaar directeur van het museum. Onder zijn leiding kende het Van Gogh Museum veel grote exposities. Ook werd de kunstcollectie uitgebreid.