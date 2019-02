Eis: 18 jaar en tbs voor moorden Maastricht

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Maastricht 18 jaar cel en tbs geëist tegen een 38-jarige Syrische vluchteling. Hij wordt ervan verdacht eind 2017 in Maastricht twee mensen op gruwelijke wijze met messteken om het leven gebracht te hebben.

De uit Raqqa afkomstige man wordt ervan verdacht op 14 december 2017 in Maastricht een 46-jarige man en een 56-jarige vrouw te hebben gedood. Ook stak hij in op de 21-jarige dochter van de vrouw. Zij liep messteken op in haar gezicht en haar lijf. Een buurman redde haar leven door de aanvaller met een moersleutel neer te slaan.

Voor het OM telt zwaar mee dat I. eerder die dag tegen iemand had gezegd: ,,Als ik vanavond niet terugkom, ben ik dood of ik zit vast.” Volgens het OM wist hij wat hij deed. Het Pieter Baan Centrum verklaarde de man eerder ontoerekeningsvatbaar. Maar het OM wil behalve tbs ook celstraf.