Geleen krijgt eerste elektrische crematieoven

Elektrisch cremeren in plaats van een crematie met op het gasnet aangesloten ovens. In het Limburgse Geleen wordt dit mogelijk. Daar wordt woensdag de eerste elektrische crematieoven van Nederland geplaatst, meldt uitvaartorganisatie DELA.

De oven komt te staan bij DELA-crematorium Nedermaas. Van oudsher zijn crematieovens in Nederland aangesloten op het gasnet en gemiddeld is voor een crematie volgens DELA 60 kubieke meter gas nodig. ,,In Nederland is het gemiddelde gasverbruik van een huishouden ongeveer 1500 kubieke meter per jaar. De overgang naar elektrische crematieovens vermindert de CO2-uitstoot met zo’n 113 kilogram per crematie’’, aldus DELA.

Gas was tot voor kort de meest efficiënte brandstof voor crematieovens, maar door technische ontwikkelingen is elektriciteit efficiënter geworden en is het gebruik ervan nu haalbaar voor crematies, aldus de uitvaartorganisatie.