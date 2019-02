Gorilla Sindy in Artis plots doodgegaan

Een van de westelijke laaglandgorilla’s in Artis, de 33-jarige Sindy, is dinsdagavond plotseling doodgegaan. Volgens de Amsterdamse dierentuin had het dier een grote ontsteking en veel ontstekingsvocht in haar buik.

De oorzaak daarvan moet nog worden onderzocht. Uit de autopsie is gebleken dat Sindy niet meer te redden zou zijn geweest.

De gorillavrouw werd al langer in de gaten gehouden door de dierenartsen van Artis omdat ze telkens kortere periodes minder alert was. Er stond nog een groter onderzoek op het programma. Een van de verzorgers trof haar woensdagochtend dood aan in het binnenverblijf.

Sindy kreeg in totaal zes jongen, waarvan drie in Artis. Twee daarvan leven nog in de Amsterdamse zoo. De groep gorilla’s bestaat nu nog uit negen dieren.

Westelijke laaglandgorilla’s, die voorkomen in West-Afrika, vormen een ernstig bedreigde diersoort. In het wild worden ze 35 à 40 jaar, in dierentuinen meestal gemiddeld 47.