Helft Nederlandse pulsvissers mag 2 jaar door

De helft van de Nederlandse kottersvloot, 42 schepen, kan tot 1 juli 2021 blijven vissen met de pulstechniek. Dat zijn onderhandelaars van de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie in Straatsburg overeengekomen. Dit zegt Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), die betrokken was bij de onderhandelingen.

De andere 42 raken hun vergunning dit jaar kwijt. Als uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de methode, waarbij platvis via stroomstootjes het net in worden gedreven, niet schadelijk is voor het milieu en de vissen, kan het verbod worden teruggedraaid.