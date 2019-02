‘Jihadist niet meer verdacht van roofmoorden’

De 30-jarige Limburgse jihadist Mohamed G. wordt niet langer verdacht van betrokkenheid bij een fataal afgelopen ontvoering in Zuid-Afrika. G. blijft wel verdacht van lidmaatschap van de terroristische organisatie die deze roofmoorden zou hebben uitgevoerd, laat het Openbaar Ministerie weten. G. probeerde geld van de creditcard van een vermoord Britse echtpaar te stelen.

Het Britse stel Rodney en Rachel Saunders woonde in Zuid-Afrika en werd februari vorig jaar ontvoerd, waarna hun stoffelijke resten twee weken later werden teruggevonden. De verdachten zouden op hun geld uit zijn geweest, waarmee ze terroristische activiteiten wilden betalen.

Het verzoek van G. om uit de cel te mogen, werd woensdag door de rechtbank in Rotterdam afgewezen tijdens een inleidende zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk in september of oktober.