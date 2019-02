‘Karbaatkinderen’ mogen DNA-vergelijking maken

Kinderen die zijn verwekt in medisch centrum Bijdorp in Barendrecht mogen een vergelijking maken met het DNA van de inmiddels overleden eigenaar van de kliniek, Jan Karbaat. De rechtbank in Rotterdam heeft daartoe toestemming gegeven.

De kinderen hadden in een civiele zaak geëist dat ze een vergelijking zouden mogen maken, om zekerheid te krijgen over hun afstamming. Karbaat zou in de kliniek en eerder in een ziekenhuis zijn eigen sperma hebben gebruikt bij inseminaties. Er zouden zeker 47 donorkinderen van de vruchtbaarheidsarts zijn.

DNA-materiaal van Karbaat dat na zijn overlijden is veiliggesteld, mag nu worden vergeleken met dat van de kinderen. Die hoeven daarvoor van de rechtbank niet te wachten op een eventueel hoger beroep, omdat de rechters het belangrijk vinden dat de nazaten snel uit hun onzekerheid worden verlost.