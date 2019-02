Miljoen kijkers voor Holleeder Tape

De speciale uitzending van RTL Boulevard over de Holleeder Tape heeft dinsdag ruim 1 miljoen kijkers getrokken. In het programma waar de beruchte tape vrijwel integraal ten gehore werd gebracht, gaven misdaadjournalisten John van den Heuvel en Peter R. de Vries commentaar en uitleg over de heimelijk opgenomen uitspraken van Holleeder. De speciale editie werd gepresenteerd door Beau van Erven Dorens en Luuk Ikink.

De hervatting van de Champions League scoorde ook goed. De wedstrijd tussen Manchester United en Paris St. Germain trok net geen miljoen kijkers op Veronica. Hier zijn de Van Rossems op NPO 2 had ruim 1 miljoen kijkers. Het best bekeken programma was het Achtuurjournaal met 2 miljoen kijkers.