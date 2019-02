‘Onderzoek zal kantoor Ficq vrijpleiten’

Het onderzoek van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten zal uitwijzen dat advocate Bénédicte Ficq Willem Holleeder en diens voormalige advocaat Stijn Franken niet heeft bedreigd. ,,Er is hooguit sprake van een misverstand”, zei Ficqs kantoorgenoot Nico Meijering dinsdag in de talkshow van Eva Jinek.

Meijering reageerde op de uitzending van RTL Boulevard van dinsdag, waarin een groot deel van een telefoongesprek tussen Holleeder en Peter R. de Vries ten gehore werd gebracht. In dat in 2011 gevoerde, door De Vries opgenomen gesprek zegt Holleeder dat Ficq hem wilde dwingen een gunstige verklaring voor haar cliënt Dino Soerel af te leggen en dat zij hem daarbij heeft bedreigd. Ook Stijn Franken zou zijn bedreigd door de raadsvrouw. Soerel stond destijds terecht in het liquidatieproces Passage.

Het kantoor van Ficq en Meijering heeft de ernstige beschuldiging al eerder als onzinnig van de hand gewezen. De deken doet onderzoek naar de kwestie. Ook onderzoekt hij het gebruik van Frankens zogeheten geheimhouderstelefoon door De Vries bij het gesprek met Holleeder. Meijering is ervan overtuigd dat het onderzoek het advocatenkantoor zal vrijpleiten. ,,Wij weten wat er is gezegd.”