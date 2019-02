Ontsnapte hond pakt trein naar Utrecht CS

Een van huis weggelopen hond heeft op eigen houtje een treinreis gemaakt. Het dier liep vorige week vrijdag onaangelijnd los op een perron van Utrecht CS, waarna NS-medewerkers poolshoogte gingen nemen.

,,Nadat wij de hond voorzichtig hadden benaderd konden we hem met een broeksriem aanlijnen”, aldus de Facebookpagina van NS Veiligheid en Service woensdag. Een reiziger vertelde dat het dier op station Utrecht Leidsche Rijn in de trein was gestapt.

De NS-medewerkers gaven die informatie door aan dierenambulancemedewerkers. Die wisten het adres van het dier te achterhalen, zodat hond en baas snel herenigd konden worden.