‘Schooladvies weer na eindtoets’

Leerlingen op de basisschool moeten hun advies voor de middelbare school pas krijgen nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn geworden. Dat vindt regeringspartij D66. Een ingewijde bevestigt een bericht in het AD hierover. VVD en CDA zouden eveneens voelen voor een later advies, terwijl ook de ChristenUnie er niet negatief tegenover staat.

Sinds 2014 krijgen scholieren in februari advies over het niveau zij volgens hun school aankunnen. Ze maken echter pas in april of mei de eindtoets. Het geadviseerde schoolniveau moet worden heroverwogen als een leerling beter scoort op de eindtoets. In de praktijk worden de schooladviezen niet vaak bijgesteld. De huidige situatie zou nadelig zijn voor kinderen die geen mondige, hoogopgeleide ouders hebben.