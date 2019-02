Vuurwerk bij hotel spelers Real Madrid

Bij het Okura Hotel in Amsterdam is afgelopen nacht zeker twee keer veel vuurwerk afgestoken. Volgens tweets van de F-SIDE sliepen daar de spelers van Real Madrid, waartegen Ajax woensdagavond speelt in de Champions League. De politie bevestigt dat er in die omgeving rond 03.30 uur vier mensen zijn aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk.

Op het twitteraccount en op de Facebook-pagina van de F-Side staat een filmpje van het vuurwerk. Daarop zijn onder meer flinke vuurpijlen te zien en harde knallen te horen.

Het duel, in de achtste finales, is in de Johan Cruijff ArenA. De politie wil niet bevestigen dat het inderdaad spelers van Real Madrid waren die in het Okura verbleven.