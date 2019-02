Duizenden jongeren verleid tot cybercrime

De politie heeft in de afgelopen dagen bijna 10.000 jongeren tot op het randje van de misdaad gekregen. Met het experiment wilde de politie laten zien hoe verleidelijk en gemakkelijk het kan zijn om de grens over te gaan en daadwerkelijk cybercrime te plegen. Zo moeten de jongeren zich bewust worden van de gevaren en de gevolgen.

Ongeveer 9500 jongeren dachten dat ze bezig waren om digitaal geld voor de populaire game Fortnite te stelen, een Instagram-account te hacken of de computersystemen van school plat te leggen. Ze werden onder meer via gameplatform IGN, via Instagram en via de site Scholieren.com in de verleiding gebracht. De jongeren dachten dat ze door op een link te klikken uitleg zouden krijgen over wat ze moesten doen, maar in plaats daarvan kwamen ze terecht op een site van de politie. Twee op de vijf jongeren zeiden niet te weten dat wat ze deden strafbaar was.