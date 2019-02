Franse lobbyorganisatie kraait victorie

,,Dit is een overwinning voor Bloom en onze coalitie van kleinschalige vissersbedrijven en milieuorganisaties”, laten ze woensdag gezamenlijk weten in reactie op het Europese besluit om pulsvisserij te verbieden. Wel noemen ze de ingang van het verbod per juli 2021 ,,te laat naar onze smaak”.

De organisaties voerde sinds 2017 campagne bij het Europees Parlement tegen deze vorm van vissen. ,,Het is een kronkelige weg geweest om hier te komen. Wij zijn erin geslaagd om het politieke ecosysteem volledig in ons voordeel om te zetten. De onderhandelingen vanavond waren vrijwel uitsluitend gericht op de datum van het verbod, niemand betwijfelde zelfs of het verbod wel zou komen”, zei Claire Nouvian, oprichter van Bloom, in een verklaring.

Er komt wel een overgangsregeling voor de helft van de Nederlands kottervloot, 42 schepen. Die kunnen tot 1 juli 2021 blijven vissen met de pulstechniek. De andere raken hun vergunning dit jaar kwijt.

Bloom noemt die uitkomst een compromis, dat ,,te genereus is voor de Nederlandse lobby”. Nederlandse vissers wilden volgens Bloom een overgangsperiode van drie jaar, Bloom wilden een verbod per 31 juli dit jaar.