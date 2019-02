Meer nieuwe leden voor studentenverenigingen

Meer dan 10.000 studenten schreven zich vorig jaar in bij de in totaal 47 studentengezelligheidsverenigingen in ons land. Dat was volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) 11 procent meer dan in het jaar ervoor.

De LKvV ziet ,,het groeiend aantal studenten terug in het gestegen aantal inschrijvingen bij studentengezelligheidsverenigingen”. Het aantal nieuwkomers in het hbo nam afgelopen jaar met 3,4 procent toe tot 110.307. Er staan in het lopende studiejaar in totaal 456.633 studenten ingeschreven bij een hbo-opleiding. Aan de Nederlandse universiteiten studeren dit collegejaar 291.277 studenten: 5,3 procent meer dan vorig jaar.

Enkele studentenclubs waren de afgelopen tijd ongelukkig in het nieuws, met name door schandalen bij de ontgroening. De LKvV heeft niet laten onderzoeken of dat toch nog een negatief effect heeft gehad. ,,De incidenten zijn niet waar de verenigingen voor staan”, aldus Iris van Noort, voorzitter van de LKvV.

Ze noemt het ,,erg fijn” dat studenten de weg juist zo goed weten te vinden naar de verenigingen, waar ze ,,vriendschappen kunnen sluiten, hulp kunnen vinden bij het vinden van een kamer en extra ervaringen kunnen opdoen door onder meer het organiseren van evenementen”.

Ze denkt ook dat er meer behoefte is aan dergelijke steun en mogelijkheden, doordat het studieklimaat verandert en de arbeidsmarkt meer vraagt.