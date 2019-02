Moskou: aansprakelijkheid MH17 niet aanvaarden

Rusland is geenszins van plan de aansprakelijkheid te aanvaarden voor het neerhalen van vlucht MH17. Ook niet nu het land met Nederland en Australië diplomatiek overleg wil voeren over de kwestie. Dat laat de Russische woordvoerster Maria Zakharova van Buitenlandse Zaken weten.

Minister Stef Blok zei vorige week dat het diplomatieke overleg ertoe moet leiden dat ,,formele onderhandelingen” over de aansprakelijkheid kunnen beginnen. Maar speculaties in de media over dat Rusland de aansprakelijkheid gaat aanvaarden, doet Zakharova af als ,,fantasieën”. ,,Hetzelfde geldt voor de geruchten over de mogelijkheid om een ​​of andere compensatie te bespreken”, aldus de woordvoerster tegen het Russische persbureau TASS.

Nederland en Australië hebben Rusland verantwoordelijk gesteld voor het neerhalen van MH17. Moskou legt alle aantijgingen naast zich neer.