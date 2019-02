OM: Holleeder liegt, zussen en ex betrouwbaar

Willem Holleeder heeft in zijn strafzaak op hoofdpunten ,,niet naar waarheid verklaard, gelogen en gedraaid”. Zijn zussen Astrid en Sonja kunnen evenals zijn ex-vriendin Sandra den Hartog worden beschouwd als ,,oprechte, authentieke getuigen”, die bovendien niet zijn gedreven door persoonlijk gewin.

Dit stelde het Openbaar Ministerie (OM) donderdag tijdens de eerste dag van het slotbetoog in de strafzaak tegen Willem Holleeder (60), die is aangeklaagd voor het verordonneren van een reeks onderwereldmoorden en pogingen daartoe. Holleeder ontkent alles.

Officier van justitie Sabine Tammes bracht in herinnering dat Holleeder bij de start van zijn strafzaak aankondigde openheid van zaken te geven, maar ,,het waarheidsgehalte valt nogal tegen.” Zij stelde dat Holleeder telkens zijn waarheid aanpast, met name om getuigen te diskwalificeren: ,,Het is: zoals de wind waait, waait mijn rokje.”

Ook verweet de officier Holleeder dat hij de afgelopen maanden in zijn verklaringen ,,allerlei mensen laat figureren die een bepaalde rol hebben gespeeld”, zonder dat hij over de brug komt met namen. ,,Dat lijkt een groots gebaar om anderen buiten schot te houden, maar in onze ogen dient het maar een doel: maskeren dat zijn eigen verklaringen worden tegengesproken en zijn eigen waarheid in stand houden.”

Tammes noemde Holleeder ,,niet geloofwaardig.” Als bleek dat zaken anders lagen, stelde hij zijn verklaringen bij. ,,Het beeld is ontstaan van een persoon die liegt, draait en voortdurend leugens verkoopt. De waarde van zijn ontkenningen is nihil.”

Zijn beide zussen en ex-vriendin Den Hartog, alle drie beschermde getuigen omdat ze tegen hem zijn opgestaan, moeten daarentegen worden gezien als geloofwaardig, aldus Tammes. De vrouwen stelden volgens haar hun levens in de waagschaal door naar de politie te stappen. ,,Het was voor hem ultiem verraad. Zeker met zijn zussen dacht hij een bondgenootschap voor het leven te hebben. Maar zijn egocentrisme, dominantie en bedreigingen zijn de nekslag voor hun loyaliteit geworden.”

Het OM gebruikt voor zijn bewijsvoering – onder meer – ook de verklaringen van de twee kroongetuigen die eerder in het grote liquidatieproces Passage figureerden. Getuigen zijn cruciaal in de zaak tegen Holleeder, want ander bewijs tegen hem is er niet.

Het requisitoir gaat vrijdag verder. Op 1 maart volgt de strafeis.