Sonja en Astrid ,,oprecht en authentiek

De verklaringen van Astrid en Sonja Holleeder in het strafproces tegen hun broer Willem zijn ,,oprecht, authentiek en niet op elkaar afgestemd”. Beide zussen zijn ,,niet gedreven door persoonlijk gewin”. Dat zei officier van justitie Sabine Tammes in het requisitoir in de strafzaak.

,,Willem Holleeder heeft zichzelf neergezet als een echt familiemens, dat altijd alles voor zijn familie heeft gedaan”, aldus Tammes. ,,Sonja Holleeder ziet die relatie anders. Voor haar is haar broer een terroriserende tiran, die haar het leven voortdurend zuur maakte.”

Tammes zei dat Sonja net als haar zus Astrid leefde in grote angst. ,,Juist daardoor heeft ze veel dingen kunnen terughalen. Zelf zegt ze dat ze met haar broer zulke heftige dingen heeft meegemaakt, dat ze die niet snel vergeet.”

Volgens Tammes is Sonja Holleeder uiteindelijk gaan verklaren omdat ze haar broer verantwoordelijk houdt voor de dood van haar man Cor van Hout. ,,Ze voelde zich aan haar kinderen verplicht ervoor te zorgen dat haar broer voor de moord op hun vader werd bestraft.”

Sonja Holleeder had op een gegeven moment serieus voor haar leven te vrezen, zei Tammes. ,,Haar broer wilde alles hebben wat van Van Hout was geweest. Hij zei: als ze gaat kloten met mijn geld, dan maak ik haar dood.”