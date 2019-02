VS stelt Bijleveld gerust over Afghanistan

Minister Ank Bijleveld (Defensie) is ,,voor nu’’ gerustgesteld dat de Verenigde Staten hun troepen niet eenzijdig zullen terugtrekken uit Afghanistan. Haar Amerikaanse ambtgenoot Patrick Shanahan zegde tijdens NAVO-overleg in Brussel toe te overleggen over besluiten. ,,We zullen samenwerken met onze NAVO-bondgenoten”, beloofde Shanahan.

Bijleveld zei in december zich grote zorgen te maken na berichten dat de Amerikaanse regering 7000 militairen zou willen terughalen. De ongeveer 160 Nederlandse militairen in Afghanistan zijn deels afhankelijk van Amerikaanse bescherming en medische zorg. ,,We kunnen niet zonder de steun van de Amerikanen, wat ons betreft is het: samen erin, samen eruit’’, aldus Bijleveld.

Nederland verlengde de bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support vorig jaar tot eind 2021. Na de Amerikaanse toezegging blijft ons land erbij betrokken. NAVO-topman Jens Stoltenberg bevestigde dat besluiten samen zullen worden genomen.

Volgens Bijleveld moeten gesprekken over eventuele troepenvermindering worden gekoppeld aan de vredesbesprekingen tussen de Taliban en de VS.