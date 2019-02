Celstraffen tot zestien jaar flatbrand Diemen

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag gevangenisstraffen tot zestien jaar opgelegd aan drie verdachten van de fatale flatbrand in Diemen. Bij de brand in de zomer van 2017 kwam de 27-jarige David Swart om het leven. Ook liepen twee mensen ernstig letsel op.

De hoogste straf hoorde de 24-jarige Simona I. tegen zich uitspreken. Volgens de rechtbank is bewezen dat zij haar broer Gilermo (25) en de 27-jarige Rachied V. heeft ingeschakeld om in haar appartement op de begane grond brand te stichten, om zo verzekeringsgeld te kunnen opstrijken. Gilermo I. en V. kregen respectievelijk veertien en vijftien jaar cel.

Tegen de drie verdachten waren celstraffen tot achttien jaar geƫist.