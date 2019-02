Bij een botsing tussen een personenauto en een vrachtwagen op de A59 tussen Waalwijk en Waspik richting knooppunt Hooipolder is even na middernacht een persoon overleden.

De auto van het slachtoffer botste om nog onbekende redenen achterop een vrachtwagen. De auto is in brand gevlogen en de persoon achter het stuur is overleden,

De identiteit van het slachtoffer moet nog worden vastgesteld. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. De A59 is afgesloten.