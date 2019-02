Haven Rotterdam in actie tegen ‘cokemaffia’

Havenbedrijf Rotterdam gaat topoverleg voeren met diverse partijen over het bestrijden van drugssmokkel in het gebied. ,,De drugssmokkel loopt de spuigaten uit. Ik wil die rommel niet in onze haven”, zegt topman Allard Castelein van het Havenbedrijf vrijdag in een interview met De Telegraaf.

Het overleg met gemeente, politie, douane, haventerminals, verladers en vervoerders moet resulteren in een ,,concreet plan van aanpak om de cokemaffia te bestrijden. Dat kan alleen als er keihard wordt ingegrepen.”

Hij wil dat in kaart wordt gebracht welke bedrijven gevoelig zouden kunnen zijn voor toenadering door drugscriminelen. Die moeten worden begeleid om verleidingen van omkoping te weerstaan, aldus Castelein. Ook moet het makkelijker worden om misstanden te melden en wordt het cameratoezicht ,,drastisch” uitgebreid.

De Rotterdamse haven heeft een recordjaar achter de rug. In totaal werd in 2018 469 miljoen ton aan goederen overgeslagen, zo werd donderdag bekendgemaakt.