Langdurige zorg voor zware psychische problemen

Mensen met levenslange psychische problemen moeten in de toekomst meer zekerheid krijgen. De regering wil de wet zó wijzigen, dat mensen die permanent toezicht of permanente psychische zorg nodig hebben, net zo worden behandeld als mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Niet alleen weten ze dan beter waar ze op de lange termijn aan toe zijn, maar dan kan er ook makkelijker een plan worden gemaakt voor mensen met meerdere beperkingen. Met een wetswijziging wil staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) deze groep mensen onder de Wet langdurige zorg laten vallen. Het gaat naar verwachting om zo’n 10.000 mensen.

Volgens Blokhuis is de wetswijziging bedoeld voor ,,kwetsbare mensen die het echt niet hebben getroffen in hun leven. Deze patiënten en hun naasten hebben al genoeg zorgen. Met op lange termijn meer zekerheid over de goede zorg waar ze van op aan kunnen, hoop ik dat we iets van hun zorgen kunnen verlichten.”

De nieuwe regels moeten in 2021 van kracht worden.