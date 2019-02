Rechter niet naar Europees Hof om brexit

De voorzieningenrechter in Amsterdam wendt zich ondanks de brexit niet tot het Europees Hof om te vragen of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) terecht een einde heeft gemaakt aan de duurzame verblijfsstatus van een 27-jarige Britse in ons land. Dit is vrijdag bekend geworden.

De vrouw had de rechter twee weken geleden gevraagd haar zaak vanwege de naderende brexitdatum van 29 maart aan het Europees Hof voor te leggen. Ze kwam hier op 2-jarige leeftijd en woonde ruim 20 jaar in ons land, voordat ze in 2014 verhuisde naar Liverpool. Haar ouders wonen nog wel in Nederland.

De IND liet haar eind vorig jaar weten dat haar duurzame verblijfsrecht was vervallen, omdat ze al meer dan twee jaar niet meer in Nederland woont. Ze is tegen die beslissing in beroep gegaan, maar volgens haar raadsman Jeremy Bierbach duurt die procedure te lang. Door de brexit zijn Britten vanaf 29 maart geen EU-ingezetenen meer, waardoor de vrouw na die datum nergens meer aanspraak op kan maken.

Bierbach meent dat de IND het duurzaam verblijfsrecht alleen had kunnen intrekken bij een totale afwezigheid van twee jaar of meer. Daarvan is geen sprake, meent hij. De vrouw woont weliswaar niet meer in Nederland, maar komt nog regelmatig bij haar ouders op bezoek.

Volgens de voorzieningenrechter heeft de IND echter juist gehandeld. De vrouw heeft haar leven verplaatst naar Engeland en op dat punt is de bestaande wetgeving duidelijk. Dat maakt de gang naar het Europees Hof verder overbodig, meent hij.