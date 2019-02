Regels bloeddonatie homo’s in juli soepeler

De soepeler regels voor bloeddonatie door homoseksuele mannen gaan waarschijnlijk in juli in. Ze gaan ook gelden voor andere risicogroepen, zoals mensen die zich voor seks hebben laten betalen, laat bloedbank Sanquin weten.

Homo’s en prostituees hebben vaker hiv of een andere ziekte die via bloed kan worden overgedragen. Zij mogen daarom alleen bloed geven als ze een jaar lang geen seks hebben gehad. Die wachttijd is langer dan nodig, concludeerde Sanquin donderdag bij nader inzien. Vanaf juli wordt die onthoudingsperiode vier maanden, verwacht de bloedbank.

D66-leider Rob Jetten en homobelangenorganisatie COC drongen donderdag nog maar eens aan op een kortere wachttijd. Zij zien die liefst alleen nog gelden voor mensen die onveilig vrijen en daardoor meer risico lopen een besmetting op te lopen en door te geven.