Vuurbal gezien boven Nederland

Mensen verspreid over het hele land hebben vrijdagavond omstreeks 21.10 uur een meteoor, of vallende ster, waargenomen. Op sociale media staan veel berichten over de vuurbal. Er kwamen onder meer meldingen uit Groningen, Delfzijl, Enkhuizen, Apeldoorn, Utrecht en Venlo.

Volgens verslaggever Martin Drent van RTV Noord die de lichtflits ook zag was ,,het een hele heldere, blauwe lichtkogel die naar beneden viel. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was, maar hij was veel hoger. Zag hem in zuidelijke richting. Was wat lager in de lucht, dus niet recht boven Groningen, maar wel heel helder en duidelijk.”

Op Twitter circuleert ook een filmpje van de lichtflits, dat gemaakt is tussen Delfzijl en Appingedam.

Een vallende ster heeft niets met echte sterren van doen. Het gaat om een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring van de aarde binnenkomt en daar verbrandt. Het botst dan met hoge snelheid tegen moleculen in de lucht. Hierbij komt op zo’n 100 kilometer hoogte energie vrij in de vorm van een lichtflits die we vanaf de grond kunnen zien als een vallende ster.