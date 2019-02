Internationale ballettop bijeen in Nederland

Het Nationale Ballet organiseert vanaf zaterdagochtend voor de tweede keer een grote internationale balletconferentie in Amsterdam. Circa 120 artistiek leiders, choreografen, dansers en festivaldirecteuren uit de hele wereld zijn gearriveerd om van gedachten te wisselen over ballet nu en in de toekomst.

Tijdens het tweedaagse Positioning Ballet komen vragen aan de orde als: hoe kan de eeuwenoude balletkunst relevant blijven voor het publiek van de 21ste eeuw, hoe gaan balletgezelschappen om met de snel veranderende relatie tussen gezelschap en publiek en tussen choreografen en dansers, en welke vorm van artistiek leiderschap eist de nieuwe tijd.

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven opent het evenement om 10.00 uur. Deelnemers vertegenwoordigen onder meer The Royal Ballet uit Groot-Brittanniƫ, het American Ballet Theatre, het Staatsballett Berlin, de Beijing Dance Academy en de South African international Ballet Competition.