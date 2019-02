Opvang uitgeprocedeerden Amsterdam op 1 maart

Op 1 maart begint in Amsterdam een proef met 24 uursopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken) heeft daarover afspraken gemaakt met staatssecretaris Mark Harbers (vluchtelingenzaken).

In totaal komt er plaats voor 500 mensen. De opvang van 360 van hen vindt plaats in het kader van de proef, waaraan het ministerie Veiligheid en Justitie meebetaalt. Amsterdam betaalt de overige plekken.

Inzet van de 24 uursopvang is dat de ongedocumenteerden anderhalf jaar de tijd krijgen om te werken aan ofwel een verblijfsvergunning ofwel hun terugkeer naar het land van herkomst. Onderdak en begeleiding werken daarbij beter dan leven in de marge met weinig zicht op verbetering, is de achterliggende gedachte.

Groot Wassink noemt de overeenkomst met Harbers ,,een belangrijke doorbraak” in een discussie die al jaren duurt.