Bij verkiezingsdebat is FVD buitenstaander

In het eerste televisiedebat voor de Provinciale Statenverkiezingen was Forum voor Democratie (FVD) net als nu vaak in de Tweede Kamer de buitenstaander. Het debat leverde verder geen verrassingen op.

Politiek nieuwkomer Henk Otten van FVD legde de nadruk op het stoppen van immigratie en de weerzin van zijn partij tegen het klimaatakkoord. Hij kon zich op deze thema’s profileren omdat naaste concurrent PVV ontbrak.

Beide partijen vissen in hetzelfde electorale water. Ze keren zich tegen de Europese Unie, immigratie en klimaatmaatregelen. De PVV was er volgens WNL op Zondag niet bij niet bij omdat ze niet reageerde op e-mails.

In het debat gingen zes lijsttrekkers voor de Eerste Kamer met elkaar in debat. Naast Otten waren dat Annemarie Jorritsma (VVD), Ben Knapen (CDA), Annelien Bredenoord (D66), Mei Li Vos (PvdA) en Paul Rosenmöller (GroenLinks).

Elke partij mocht een stelling inleveren waarna onder leiding van Rick Nieman werd gediscussieerd. Dat leverde net als in de Eerste Kamer een discussie op waarbij iedereen elkaar liet uitpraten, met Otten enkele malen als uitzondering.

De partijen debatteerden over onderwijs, Europa, klimaat, veiligheid, koopkracht en drugsbestrijding. Op vier van de zes punten leken de vijf gevestigde partijen elkaar redelijk te vinden. Ze willen allemaal dat er gevangenisstraf komt op mishandeling van hulpverleners.

Otten kreeg scherpe kritiek van de andere lijsttrekkers. ,,Forum Voor Democratie wil Nederland in een chaos storten”, zei Rosenmöller toen het over de EU ging. En toen Otten zei dat het stoppen van immigratie de beste oplossing is voor de problemen in het onderwijs, leverde hem dat hoongelach van de anderen op.

De verkiezingen van 20 maart zijn cruciaal voor het kabinet. De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer en volgens de peilingen zal het kabinet daar zijn meerderheid verliezen. Dan moet de coalitie op zoek naar steun bij de andere partijen.